惠普財報引憂 法人：宏碁、華碩已率先築底完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北29日電）電腦大廠惠普（HP）公布業績不如市場預期，牽動市場對全球兩大個人電腦（PC）製造商宏碁和華碩的看法，法人對此分析，宏碁、華碩率先築底完成，宏碁靠著精準掌握市場動態，成功縮短庫存整理期，已連續7個月營收呈現正成長。

惠普美國時間28日公布截至2024年1月的2024會計年度第1季財報，單季營收131.9億美元，年減4.4%，低於華爾街預估的135.6億美元；淨利6.22億美元，優於去年同期的4.69億美元，換算每股盈餘0.62美元。

惠普財報出爐後，市場解讀PC市況尚未真正回春，引發失望性賣壓出籠，惠普28日盤後股價一度重挫約7%。

同屬PC族群的台廠同樣受到關注，法人表示，宏碁、華碩與惠普並不同調，營運率先築底完成。其中華碩已公布今年1月營收366.67億元，年增率高達34.34%。宏碁更是從去年7月開始，到今年1月，營收連續7個月維持年增表現。

宏碁董事長陳俊聖在2022年率先發出預警，他指出經過疫情居家辦公帶動電腦出貨高峰後，PC市場將轉為供過於求，全球PC市場當時也如他所預言，隨即進入庫存整理期。但陳俊聖去年底改口表示，通路庫存問題已過去，PC產業回歸季節性節奏。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法人分析，宏碁與惠普營運不同調，可能因為宏碁這一波對於市場動態掌握精準，成功縮短庫存整理期。

另外，宏碁與惠普雖然都是PC大廠，但產品組合有差異，宏碁擅長一般消費市場，惠普則專精商用市場，前幾年疫情居家辦公，對商用市場帶動較大，如今疫後，企業縮減IT支出，惠普受影響程度也相對較大。倒是法人普遍認為，整體PC市場的庫存整理接近尾聲，加上AI PC帶動，看好今年全球PC市場將回歸健康成長。（編輯：楊凱翔）1130229