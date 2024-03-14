宏碁2023年每股賺1.64元 擬配息1.6元

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）宏碁受去年上半年PC市場庫存調節影響，2023年營收新台幣2413億元，年減12.3%；稅後純益49.32億元，也比2022年略減1.4%，換算每股純益1.64元，寫4年新低。不過宏碁董事長陳俊聖已經預告，通路庫存問題已過去，宏碁今年營運將迎復甦。

宏碁今天董事會通過每股擬配發現金股利1.6元，股利配發率高達97.5%；對照宏碁今天收盤股價45.9元，現金殖利率3.48%。

宏碁主管表示，公司的電腦及顯示本業，已回歸獲利性及季節性的正軌，庫存也在掌控之中。此外，生成式AI成為2024年起的主流趨勢，帶來許多新的業務機會，值得期待。

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另外，宏碁近年積極孵育小金虎，建立多重事業引擎，策略持續展現動能，2023年宏碁集團共有3家子公司公開發行，到年底，合計已有12家公開發行的子公司。宏碁的非本業2023年合計貢獻公司營業淨利比重高達42.8%。

展望今年，陳俊聖表示希望公司營運要「穩行高處」，看好生成式AI趨勢已確立，宏碁包括核心事業和新事業將雙軌並進，全力搶食商機。（編輯：楊蘭軒）1130314