迎AI PC元年 華碩推首台搭載Copilot鍵AI筆電

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）迎接AI PC元年，華碩今天宣布推出首台搭載Copilot鍵的AI筆電Vivobook S 14/16，主打「人工智能一觸即發」，強調可一鍵啟動AI智能輔助，幫助工作、學習效率。

華碩共同執行長胡書賓日前表示，今年是AI PC元年，看好下半年電腦市場將開啟全新的成長週期，且維持數年；但AI PC要普及，最重要關鍵是應用。

他特別點出，現階段最重要就是微軟的Copilot人工智慧應用功能，預計下半年進入商轉，隨著各種應用出籠，將帶來全新體驗，消費者會更有感。華碩提前展開部署，今天推出第1台搭載Copilot鍵的AI筆電，可以一鍵進入微軟Copilot人工智慧應用功能。

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宏碁3月初推出2台AI筆電Swift Go 14和Swift Go 16，與傳統PC最大不同，在於多了2個按鍵。其中1個按鍵是Copilot Key，可以一鍵啟動微軟Windows Copilot的AI功能；另1個按鍵則可進入宏碁獨家的Acer Sense應用程式，運用AI技術監控管理電腦效能、電池續航力等。

宏碁董事長陳俊聖表示，包括硬體晶片和軟體應用，接下來AI生態圈會一步步愈來愈成熟。以晶片為例，從一開始AMD（超微），接著是英特爾，再到Qualcomm（高通）也準備推出晶片，帶動AI PC上市一波接一波，宏碁每一波都會跟上。（編輯：張良知）1130326