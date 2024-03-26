更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市百貨餐廳疑食品中毒5人就醫 衛生局令業者停止供餐
首頁 / 產經

再傳駭客外洩個資 華航：為去年1月同起事件

2024/3/26 19:45（3/26 20:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對駭客24日在暗網出售最新華航會員資料，華航26日回應，應為去年1月同起事件。（中央社檔案照片）
針對駭客24日在暗網出售最新華航會員資料，華航26日回應，應為去年1月同起事件。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）針對駭客24日在暗網出售最新華航會員資料，華航今天晚間回應，經查本次駭客揭露內容與現有會員資料庫不符，應為去年1月同起事件，華航已依程序報警，並通報主管機關。

媒體報導，駭客週日晚間在暗網放上最新華航會員資料，並標註這一次出售的會員資料為110萬筆，資料更新到2024年1月；被洩露的資訊，包含會員編號（ID）、中文名字、英文名字、性別、出生年月日、Email、國碼、手機號碼以及會員搭機的航空站。

華航會員也在近日收到重要通知，要求會員線上登入時，須透過手機或電子信箱接收一次性密碼（OTP），以提升資安安全性。

對此，華航稍早回應，經查本次駭客揭露內容與本公司現有會員資料庫不符，並非2024年1月更新的資料，應為之前同起個資情事。

華航2023年1月曾發生個資外洩事件，會員資料庫遭駭客公開，但華航當時表示，確實收到匿名網路勒贖信件，但外流個資與資料庫不盡相符，華航也立刻加強資訊安全相關作為。

針對今天再傳個資外洩事件，華航強調，已依程序報警，並依法通報主管機關。（編輯：楊凱翔）1130326

#駭客
#華航
#資安
延伸閱讀
去年1月新聞》華航遭指個資外洩 民航局要求提改善報告政院提修法 企業個資外洩罰鍰最重1000萬、可按次開罰個資外洩事件頻傳 資安院3招因應小心個資詐騙 調查：65%台灣人手機號碼曾外洩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18