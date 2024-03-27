華邦電推出新款安全快閃記憶體 抵擋量子計算攻擊

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（中央社記者張建中新竹27日電）記憶體製造廠華邦電今天宣布，新推出TrustME W77Q系列安全快閃記憶體產品，配備演算法應對後量子密碼需求，強化商業、工業和伺服器領域的物聯網邊緣設備信息安全。

華邦電指出，傳統加密演算法在量子電腦的攻擊下已不再安全，後量子密碼（PQC）被認為是重要的演算法，將逐漸取代傳統加密演算法。許多政府部門和安全分析師認為，傳統密碼學將於2030年被淘汰。

華邦電表示，美國國家安全局（NSA）以及英國國家網路安全中心（NCSC）已採用LMS作為主要的PQC演算法，並用於硬體和軟體更新，進行數位簽章與身分驗證；預計2025年起，軟體及靭體簽章都將開始遵循CNSA 2.0準則，並於2030完成轉換期且開始強制執行。

華邦電指出，新推出的W77Q系列快閃記憶體產品支援LMS-OTS非對稱金鑰加密演算法，使設備能以非對稱PQC簽名驗證演算法來達成安全寫入，實現供應鏈安全。

華邦電表示，W77Q快閃記憶體適用於工業物聯網、網路連接、伺服器、多功能印表機以及關鍵基礎設施等應用，目前256Mb、512Mb和1Gb容量樣品已上市。（編輯：張均懋）1130327