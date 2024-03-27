大陸建設今年推4住宅案 估房市價量穩定

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（中央社記者賴言曦台北27日電）欣陸投控旗下大陸建設今年將在台北、新北、台中公開銷售4住宅案。對於今年房市，大陸建設執行長廖淳森分析，今年房市回歸自住為主，若台灣經濟能持續成長，可樂觀看待今年房市應能維持「價量穩定」格局。

欣陸投控今天舉辦媒體交流會，由於大陸建設日前公告以底價新台幣41.5億元，公開標售位於南京東路與松江路口「琢豐」1到9樓旅館樓層，廖淳森表示，大陸建設不以持有飯店作為經營策略，會在適當時機處分。

大陸建設今年規劃公開銷售的專案，分別在台北市大安區通化段、台中市北屯區洲際段、新北市板橋區新雅段及江子翠段，合計總銷額177億元。

廖淳森表示，明年將在新竹、高雄分別推出危老改建案，新竹總銷金額約180億元，大陸建設預計可分回40%；高雄總銷約200億元，預計可分回7成多。

觀察今年房市，廖淳森認為，近年房地產市場在政府打炒房政策主導下，回歸以自住為主的基本面；如果國內經濟能持續成長，可樂觀看待今年房地產市場，預估應能維持「價量穩定」格局。（編輯：張良知）1130327