更多編輯台推薦新聞：
巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少
生活

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

大陸建設今年推4住宅案 估房市價量穩定

2024/3/27 16:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北27日電）欣陸投控旗下大陸建設今年將在台北、新北、台中公開銷售4住宅案。對於今年房市，大陸建設執行長廖淳森分析，今年房市回歸自住為主，若台灣經濟能持續成長，可樂觀看待今年房市應能維持「價量穩定」格局。

欣陸投控今天舉辦媒體交流會，由於大陸建設日前公告以底價新台幣41.5億元，公開標售位於南京東路與松江路口「琢豐」1到9樓旅館樓層，廖淳森表示，大陸建設不以持有飯店作為經營策略，會在適當時機處分。

大陸建設今年規劃公開銷售的專案，分別在台北市大安區通化段、台中市北屯區洲際段、新北市板橋區新雅段及江子翠段，合計總銷額177億元。

廖淳森表示，明年將在新竹、高雄分別推出危老改建案，新竹總銷金額約180億元，大陸建設預計可分回40%；高雄總銷約200億元，預計可分回7成多。

觀察今年房市，廖淳森認為，近年房地產市場在政府打炒房政策主導下，回歸以自住為主的基本面；如果國內經濟能持續成長，可樂觀看待今年房地產市場，預估應能維持「價量穩定」格局。（編輯：張良知）1130327

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.243