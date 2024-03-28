長榮集團分家爭議再起 張國煒拋3大質疑籲公開透明

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（中央社記者江明晏台北28日電）長榮集團兄弟分家爭議再起，針對巴拿馬長榮國際（EIS）陸續處分資產，張國煒親上火線，向「大哥」張國華提3項質疑，呼籲分家必須公平、透明；而近期市場傳出張國華與老三張國政「海空分治」疑生變，長榮家族爭議恐再浮上檯面。

近日有長榮股東稱長榮海運近半年來，在集團創辦人張榮發長子張國華主導下，花費近新台幣300億元向巴拿馬長榮國際（EIS）買了3家公司股權及1筆不動產，恐涉及利益輸送，因而委任律師控告張國華等10名董事會成員。

長榮海運對此發出聲明指出，基於營運需求的投資，皆依程序通過，股東針對長榮海運投資的指控與事實完全不符。

巴拿馬長榮國際被視為長榮集團海外金庫，張家老么、現任星宇航空董事長張國煒也以EIS股東身分，親上火線接受媒體訪問，針對此事喊話張國華，提出「3問」質疑這些鉅額交易的透明性，強調「贊同分家，但必須公平、透明」。

張國煒提出3項質疑，第一，EIS到底處分了多少資產，EIS從未召開股東會，300億元僅是最近交易金額，但7年來EIS到底賣了多少都不知道，身為股東的權利已被嚴重侵害。

第二，張國華不應以董事長身分賣資產，因爲EIS董事長是指定的，到底是誰具有效性，要等遺囑官司確定。若遺囑有效，EIS董事長是張國煒；若遺囑無效，就是在2022年5月臨時股東會選出的張國明。

第三，EIS董事長鬧雙包，還在訴訟中，張國華應主動跟長榮海運董事說明EIS有這些問題，尤其張國華跟「長榮重臣」柯麗卿分別身兼EIS董事長及總經理，均未揭露相關風險，都是在損害小股東權利，難怪海運小股東站出來告。

針對張國煒提出的3項質疑，星宇航空回應，此為董事長個人私事，不便代為發言回應。

此外，2022年2月，「弟弟派」張國明、張國政、張國煒與3兄弟的姐夫鄭深池聯手發動突襲，爭奪長榮國際經營權；但隨後張國政轉向大哥張國華靠攏，雙方協商「海空分治」，由張國華主導海運、張國政領軍航空，弟弟派結盟瓦解，長榮張家去年也正式啟動分家。

張國華多次對外表示，「解散集團兩大控股公司巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際（EIC），4兄弟拿回各自該拿的財產，再去投資想要經營的公司。」但近期遭張國煒抨擊分家過程不公開透明。

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長榮國際由張國華控有2董1監、張國政則握1董1監，為展現合作誠意，張國華禮讓由張國政人馬張明煜（聖世公司法人代表）任長榮國際董事長。

近期媒體報導，張國華在3月18日發文給長榮國際董事，預計解任張國政人馬、聖世公司法人代表擔任長榮國際董事長職務。外界解讀，此舉形同為「海空分治」投下變數，家族爭議是否再度浮上檯面，市場持續密切關注。（編輯：張良知）1130328