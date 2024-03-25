股東控處分財產涉利益輸送 長榮海運：與事實不符

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北25日電）長榮家變疑再起波瀾，今天有長榮股東稱長榮海運近半年來，在集團創辦人張榮發長子張國華主導下，花費近新台幣300億元向巴拿馬長榮國際買了3家公司股權及1筆不動產，恐涉及利益輸送，委任律師控告張國華等10名董事會成員。

長榮海運下午發出聲明指出，公司基於營運需求的任何投資，皆經獨立專家出具報告、經審計委員及董事會依程序通過，股東針對長榮海運投資的指控與事實完全不符。

長榮集團經營權之爭落幕1年多，今天有股東發出採訪通知指出，據張榮發遺囑，是指定第四子、星宇航空董事長張國煒接任集團總裁，巴拿馬長榮董事長應為張國煒，巴拿馬長榮也在2022年5月選出張榮發三子張國明為常任董事長。

採訪通知中質疑，長榮海運和巴拿馬長榮代表人進行的300億元交易，未來法律上可能無法成立；為此委託律師林文鵬控告張國華等10名董事會成員，涉嫌證券交易法特別背信罪及非常規交易罪。

長榮海運稍晚透過新聞稿指出，長榮海運與旗下子公司舉凡重大資產取得與處分，皆依據資產取得或處分處理程序辦理，除取得業界具公信力專家出具的資產價值評估報告外，也委請獨立公正會計師針對各案交易價格出具合理性意見書。

所有資產取得與處分案皆經審計委員會與董事會核議通過，並依主管機關規定發布公告、重訊與辦理重大訊息記者會等事宜，相關程序皆遵循法規，資產取得也都是為了公司長遠發展所需，絕無任何違法情事，該股東的指控完全與事實不符。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮海運表示，另巴拿馬當地政府機關登記資訊，巴拿馬長榮國際公司的董事長為張國華，並無疑義；該名股東主張巴拿馬長榮國際公司的Permanent President（常任董事長）應為張國煒或張國明，此為毫無法律根據的錯誤事實。

長榮海運指出，公司一向尊重所有股東的意見，董事會及經營團隊也會站在永續經營的角度，努力為股東爭取最好的權益，董事會與經營團隊基於營運所需的任何決策也都經得起檢驗，若為有心人士操作，或唆使他人做出影響公司營運的行為，對長榮海運的聲譽造成傷害，公司也將採取必要的措施，以捍衛清白。（編輯：黃國倫、翟思嘉）1130325