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長榮海運去年每股賺16.7元 擬配現金股利10元

2024/3/14 18:44
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（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮海運2023年財報出爐，全年稅後淨利新台幣353.37億元，年減89.43%，每股稅後淨利（EPS）16.7元，董事會決議每股擬配息10元，以今天收盤價183.5元計，現金殖利率約5.44%。

貨櫃股的股利陸續出爐，繼萬海公布擬配息1.5元之後，長榮今天也公告股利政策，考量未來經營環境與營運需求、資本支出規劃及股東權益，每股擬配發10元現金股利，合計配發現金股利214.39億元。

長榮去年合併營收2767.15億元，年減55.89%，稅後淨利353.37億元，年減89.43%，EPS為16.7元。

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2023年海運市況受到地緣政治、全球經濟不振影因素影響，加上海運市場船舶供給增加，導致運價走勢變動劇烈，但長榮表示，將持續規劃全球航線與艙位布局，積極推動環保與營運數位化進程，以完善客戶服務品質，實現獲利表現。

貨櫃股中除了長榮，萬海也已於日前公布股利政策，雖然去年每股稅後淨損2.07元，但考量市場景氣回升，董事會仍決議每股擬配發1.5元現金股利。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130314

#長榮海運
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