平均運價持穩 長榮、陽明2月營收年月雙增

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（中央社記者賴言曦台北8日電）航運股2月營收陸續出爐，受到地緣政治影響，平均運價持穩，長榮、陽明2月合併營收分別為新台幣301.69億元、142.57億元，皆呈年月雙增表現。

長榮說明，2月適逢農曆春節連假，但受到地緣政治的持續性影響，平均運價持穩，帶動2月營收至301.69億元，月增6.41%，年增61.51%；累計前2月合併營收585.21億元，年增30.27%。

陽明海運今年2月營收142.57億元，受到紅海危機影響持續，牽動營收月增1.86%，年增26.07%，累計前2月營收282.54億元，年增17.6%。

觀察海運市況，陽明表示，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為9.7%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.2%，需求成長為2.5%。

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陽明指出，春節後市場需求仍低迷，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續走跌，主要經濟體2月製造業採購經理人指數（PMI）持續下滑，除東協略有改善至擴張區間，景氣復甦仍需時間，世界貿易組織（WTO）也示警全球經濟放緩和不確定性擴大，對貿易活動造成壓力，需密切觀察未來發展。

陽明指出，另據Alphaliner統計，由於葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海區域攻擊商船，為維持航線營運，閒置運力持續減少，截至今年2月12日，全球有1.5%貨櫃船隊、約44萬TEU（20呎櫃）處於閒置狀態，較去年同期6.2%大幅下降，面對航運市場波動，仍需審慎應對。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130308