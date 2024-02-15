年前出貨及海運價格走揚 長榮1月營收月增近2成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）受農曆年節前出貨需求，以及近期海運運價走揚影響，長榮海運今天公告1月合併營收新台幣283.52億元，較去年12月增加19.96%，較去年同期增加8.04%。

萬海航運統計，1月合併營收為92.52億元，月增10.73 %，年減2.56%，主因受到紅海情勢緊張，以及農曆過年前市場需求，遠、近洋價量均較去年12月增加；後續將觀察元宵節過後的工廠復工狀況，再檢視各航線效益及時調整，以維持競爭優勢。

針對巴拿馬運河乾旱，葉門叛軍青年運動（Houthi）持續在紅海區域攻擊商船，推升國際運價，長榮先前在法人說明會表示，多數航商選擇向南繞道好望角，造成地中海、歐洲線運能出現缺口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮指出，由於巴拿馬運河乾旱持續，持續影響船舶運轉效率。以長榮為例，影響每艘船舶裝載量約5%，不過長榮已預訂巴拿馬運河的通行權，沒有向南繞行的計畫。

另外，長榮海運1月底召開重訊記者會宣布長榮與子公司董事會通過，以合計167.63億元分別取得台北港貨櫃碼頭公司5.84%股權、義大利海運公司100%股權、斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5%股權，以及英國Evergreen House辦公大樓。（編輯：張良知）1130215