陽明2023年每股賺1.37元 台驊下半年擬配息3.5元

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（中央社記者賴言曦台北7日電）航運類股2023年財報陸續出爐，陽明海運去年稅後淨利新台幣47.74億元，稅後每股淨利（EPS）1.37元。貨攬業者台驊稅後淨利15.49億元，EPS為10.76元，董事會通過2023年下半年現金股利每股擬配發3.5元。

陽明海運今天召開董事會，通過2023年財務報告，合併營業收入1406.24億元，稅後淨利47.74億元，EPS為1.37元。

陽明指出，2023年下半年受地緣政治衝突持續、紅海危機等風險及巴拿馬運河限航等因素影響，陽明透過維持航班服務穩定與航行安全等策略，支撐去年整體營運表現維持穩定。

台驊今天也公告2023年財報，去年合併營收146億元，營業毛利29.17億元，全年毛利率19.95%，稅後淨利15.49億元，EPS為10.76元，每股淨值62.9元。

台驊今天召開董事會通過2023年下半年現金股利每股擬配發3.5元，由於台驊盈餘分配為每半年配發一次，因此累計2023年台驊現金股利共6.5元；另訂今年5月29日召開股東會。

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展望後市，台驊認為，海運市場整體運力供給過剩仍未改善，且中國工廠復工進度仍待觀察，2、3月運量及運價將較1月下滑；2M、THE Alliance、OCEAN Alliance等三大航商聯盟估仍會採行嚴格控艙營運模式，以確保運價維持在獲利水準，另也須觀察紅海事件及美東碼頭勞工談判，相關發展對5月美國線合約訂價結果的影響。

陽明則指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長9.7%，需求成長3%，供過於求的航運市場仍將充滿挑戰，加上地緣政治、極端天氣對全球貿易及航道的影響，仍為航運市場增添不確定性。（編輯：楊凱翔、黃國倫）1130307