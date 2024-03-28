光陽日本京都校內設換電站 泰國強攻換電生態系

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）光陽（KYMCO）集團董事長柯勝峯今天表示，已在日本京都產業大學設立換電站，會把泰國視為換電系統發展的最重要區域，目前在台灣iONEX換電站數約3000座，今年站數會按照市場需求規劃持續增加。

光陽今天舉行新車發表會，推出大樂（DOLLAR）多功能機車、以及電動版Many Macaron系列，會後柯勝峯接受媒體採訪。

談到在泰國和日本布局換電系統進展，柯勝峯指出，在日本布局換電站專案已有近2年時間，近日已在京都產業大學落地，另外光陽集團和PTT集團上半年持續在泰曼谷推出換電系統。

柯勝峯表示，日本在交通載具電動化步調較謹慎，當地合作夥伴也審慎思考商業模式，光陽持續與日本當地夥伴合作，光陽已經做好準備試點。

柯勝峯指出，光陽持續布局海外市場，看當地夥伴合作進展，泰國是東南亞主要市場之一，會把泰國視為iONEX換電系統發展的最重要區域，在當地建立換電系統生態系。

在台灣換電站布局，柯勝峯指出，目前光陽在台灣iONEX換電站數約3000座，今年站數會持續增加，按照市場需求規劃。

在布局電池計量模組BMU（Battery Metering Unit）規劃，柯勝峯透露，今年在台灣和泰國會推出具備BMU設計平台的機車車款。

談到台灣電價可能上漲影響，柯勝峯表示，儘管電價成本可能因此提高，但不會影響光陽推動電動機車的決心，今年光陽持續朝向「2024油電雙料冠軍」目標邁進，光陽廠區也持續推動太陽能板等綠能設備。（編輯：蘇志宗）1130328