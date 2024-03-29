台積電4所幼兒園 擴大開放科學園區公司員工子女就讀

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電表示，位於新竹、台中、台南廠區的4所幼兒園，除提供台積電、子公司及關係企業員工子女就讀，113年8月開始的新學年將擴大開放科學園區管理局及園區各公司員工子女就讀，實踐社會共好。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，台積電台灣廠區112年新生兒數2463人，占台灣新生兒比例約1.8%

為支持員工兼顧家庭照顧及職涯發展，台積電推動「台積寶寶茁壯計畫2.0」，懷孕的員工可持媽媽手冊申請孕婦專用車位，員工配偶有生產事實時，提供陪產檢及陪產親職假共計10個工作日。

台積電還提供第一胎產假12週，第二胎產假16週，第三胎（含）以上產假20週，職工福利委員會每胎生育補助新台幣1萬元，公費團保生育保險金每次最高1萬元。台積電並設有哺（集）乳室，方便女性員工集乳需求，需親自哺乳的夜班員工，可視需求申請調至日班工作。

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台積電並在新竹、台中、台南廠區設置4所幼兒園，提供員工2至6歲學齡前子女就讀，以「主題式科普教育、沉浸式食農教育、生活式語言教育、互動式親職教育」4大主軸發展特色教學課程，並配合員工上下班時間，提供上午7時至晚間8時的托育服務。

台積電指出，112年起開放采鈺、世界先進、創意等子公司及關係企業員工子女就讀台積電幼兒園，113新學年將進一步擴大開放科學園區管理局與園區各公司員工子女就讀，以實踐社會共好。（編輯：林淑媛）1130329