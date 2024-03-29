111年工廠研發費8216億續創高 電子零組件業占6成

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部指出，111年製造業有進行研究發展的工廠共7887家，占比8.6%，投入研發經費達新台幣8216億元續創新高，並以電子零組件業5070億元最多，占比衝破6成；以地區別來看，新竹市工廠研發經費居首。

經濟部統計處今天發布112年工廠校正及營運調查最終統計，對象為截至111年底登記核准及特定工廠共9萬6306家，調查資料範圍為111年。

調查結果顯示，111年營業收入22兆3114億元，較109年增加5兆6774億元，其中，電子零組件業營收增加1兆9122億元，居各行業之冠，主因受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求熱絡，加上半導體業者積極擴充產能所致。

觀察其餘行業營收表現，受俄烏戰爭影響，國際油價、鋼價上漲，推升產品價格，石油及煤製品業、化學材料及肥料業、金屬製品業分別增加7475億元、6090億元、4462億元，分居2至4名；電腦電子及光學業因疫情催化數位轉型，加上資料中心對伺服器、網通設備需求暢旺，廠商擴增國內產能，增加4063億元，位居第5。

111年製造業有進行研究發展的工廠共7887家，占營運中工廠家數8.6%，投入研究發展經費8216億元、續創新高，較109年增加1872億元、平均年增13.8%，占營業收入總額3.8%。按行業別觀察，以電子零組件業研究發展經費支出5070億元最多，占61.7%最高，電腦電子及光學業1717億元，占20.9%居次。

統計處指出，高科技產業的電子零組件業、電腦電子及光學業，111年營收占全體製造業35.9%，從業員工人數合占29.4%，固定資產增購合占70.1%，研究發展經費合占82.6%，為台灣產業發展重心。

進一步分析員工200人以上大型企業，其111年工廠家數僅占製造業2.2%，但營收占63.5%，從業員工人數占42.4%，新增固定資產投資占78.8%，研究發展經費占89.2%。

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技術購買方面，111年有技術購買者共2231家，金額733億元，其中，向國外技術購買金額593億元，占比80.9%，以購自美國289億元最多，比重達39.3%；其次為日本158億元，占21.5%，顯見美、日仍為台灣技術主要來源，購買技術金額所占比重合計達60.8%。

分析各縣市特色，111年桃園市工廠營收4兆619億元、從業員工人數55.2萬人，均居各縣市首位；工廠家數則以台中市1萬8787家最多。另外，台南市因半導體業擴大投資，新增固定資產投資4888億元，居縣市之冠，研發經費以新竹市1664億元最多。（編輯：楊蘭軒）1130329