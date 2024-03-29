經長：確保台電經營不得已漲電價 懇請社會諒解

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（中央社記者曾智怡台北29日電）藍白電價凍漲案將進入朝野協商，經濟部長王美花表示，此次調漲仍以產業為主，就台電可增加的電費來看，產業負擔8成5，且漲幅最高的產業也大多為出口導向的產業，可降低對國內影響。

她也強調，沒有人喜歡漲價，但俄烏戰爭推升國際燃料成本大漲，導致這項不得已的決定，為確保台電穩定營運，經濟部與台電除了會持續向國會說明外，也懇請社會諒解。

經濟部電價費率審議會22日決議，電價4月1日起平均調漲11%，引發廣泛討論。立法院會今天處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案時，2項提案雖逕付二讀，但民進黨團隨即提議送交協商，立法院今天未決議停止調漲電價。

經濟部透過新聞稿說明，電價費率審議會是2015年立法院決議設置，並依照電業法及相關子法，一年2次辦理電價審議事宜，台電也依照審議會決議公告電價。目前台電已依照此次電價審議會決議，公告4月1日將實施的新費率。

經濟部指出，審議會的組成為各界學者專家，工總、商總代表、消基會等民間團體，及政府機關代表，此次工總副理事長、商總理事長及消基會代表皆有出席，並就台電方案再次調整後才通過，是集體共識決策的結果，並非行政部門的單一決定。

王美花表示，國際燃料因戰爭暴漲，全球都因此深受輸入性通膨影響，以核電大國、占比超過6成的法國為例，其與2020年相比住宅電價漲22%、工業電價160%，甚至2024年初仍再次宣布調漲，正是因為燃料成本過高，即使較戰爭剛發生時低，與過去相比仍處於高點。

王美花指出，經濟部與台電所提的電價方案，已納入國會意見，以產業用電大戶為主要調整對象，把民生與住宅的影響降低，產業用電也依經營狀況及用電量，採不同調幅方式，同時近3年也細緻調整，避免像過去一次漲足的方式，努力降低電價調整對民生物價的影響。

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王美花表示，此次漲幅仍以產業為主，若以台電可增加的電費來說，產業就負擔8成5，且漲幅最高的15至25%的產業，也大多為出口導向的產業，可降低對國內影響。

她強調，由於此次調漲方案已估算後續政府補貼，若凍漲電價，會造成全民補貼用電大戶的問題，「沒有人喜歡漲價，但戰爭因素導致這項不得已的決定，經濟部與台電除了會持續向國會說明外，也懇切希望國人諒解」。（編輯：潘羿菁）1130329