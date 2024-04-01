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證交所推「證派外送」 仿線上點餐平台宣導反詐騙

2024/4/1 14:45
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）證交所為了宣導反詐騙出奇招，選在4月1日愚人節推出「證派外送」仿線上點餐平台，裡頭蒐羅許多精緻可口的甜點飲品和店家，但其實是為宣導防範投資詐騙觀念而建置的網站。

證交所主管表示，現在詐騙猖獗，為了防範投資詐騙，證交所一直致力透過多元管道，包括實體講座、網路活動及現場互動遊戲等方式，進行投資人教育宣導。這次選在4月1日愚人節，推出「證派外送」網頁，希望透過時下流行的溝通平台與管道，與民眾更近距離的分享互動，傳遞正派資訊及防詐意識，共同守護財產讓詐騙無所遁形。

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證交所今天推出的「證派外送」網頁，模擬早已融入現代人生活的線上點餐外送平台，將各種常見的投資詐騙手法，包裝成甜點、飲品店家的形式，象徵投資詐騙往往有如裹著糖衣的毒藥，以保證獲利、高報酬、無風險等虛假的甜頭誘導民眾上鉤。

網頁上也設有趣味互動的「甜點鑑賞屬性」測驗，透過10道情境式問答，邀請民眾一同來測試自己「識詐」的功力，完成測驗後，將解析測驗結果並顯示你是屬於哪一種類型的甜點鑑賞家，是最容易受騙的「冒險系」，還是最不易受騙的「大師系」，也可以長按圖片儲存並且分享到社群媒體或是轉發給親友，邀請他們一起測驗。（編輯：黃國倫）1130401

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