研調：2024年全球LED營收年增3% 聚焦車用顯示

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（中央社記者潘智義台北1日電）研調機構集邦科技LED產業報告顯示，2024年全球LED市場將有機會恢復成長，產值預估可達130億美元，年增3%，市場聚焦車用顯示。

集邦表示，車用顯示是今年發光二極體（LED）較具成長潛力的領域。首先是車用照明與顯示方面，受惠於新能源車市場銷量帶動，在自適應性頭燈（ADB Headlight）、Mini LED尾燈、貫穿式尾燈（Full-Width Taillight）、智慧氛圍燈、Mini LED 背光顯示等先進技術持續推進下，預估今年車用LED市場產值可望成長至34億美元。

其次，閱讀燈、旋鈕按鍵的旋鈕（Knob）採用微發光二極體（Micro LED）技術，有機會導入於歐洲車廠；同時，歐、美、日系車廠則計畫導入Micro LED透明顯示螢幕。

集邦指出，由於車廠對於Micro LED抬頭顯示器要求須達到高穿透率與曲面設計，隨著技術與產品價格漸趨成熟，預期2026至2027年Micro LED透明顯示螢幕將導入車用市場，用於擴增實境抬頭顯示器或是車窗顯示。

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在迷你發光二極體（Mini LED）顯示螢幕方面，集邦認為，市場需求快速成長，主要顯示螢幕廠商包含三星、LG Electronics、利亞德、洲明、艾比森等。

紫外線LED方面，廠商持續推出相關產品因應高功率殺菌淨化市場要求。集邦預期，今年下半年至2026年將陸續導入至家電與動態水殺菌市場應用。例如華為問界（AITO）採用紫外線LED空氣殺菌，訂單期間為2023至2025年，將有助於加速其他車廠導入車用空氣殺菌應用。（編輯：張良知）1130401