寬魚擬配股利 估今年營收獲利有望雙位數成長

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（中央社記者何秀玲台北2日電）文創股寬魚國際執行長邱瓈寬今天透過新聞稿表示，去年繳出獲利成績單，將配發股利回饋股東；她預期，今年營收與獲利可望出現雙位數成長，將持續開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等娛樂項目，衝刺今年營運。

寬魚國際日前召開法人說明會，財務長莊偉民談到今年營運展望，對上半年營收持樂觀態度，有望超越去年。

分析各項業務毛利率，莊偉民透露，今年毛利率占比最大是演唱會及商演。商演毛利率相對穩定，約在25%至35%間，預期商演會增加，將毛利率往上拉；演唱會毛利率從低於10%至40%、50%都有，因給藝人唱酬及場地、舞群、燈光要求都不同。

他表示，這兩年演唱會爆炸性成長，演唱會場次未來一定會增加，寬魚今年上半年製作、主辦海內外演唱會檔期全滿，下半年也已談定多場歌手演唱會，將陸續公布。

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另一個營運動能是商演活動，他提到，將努力增加場次，不管是在台灣、香港或中國大陸，都算是寬魚主要業務。

錄音製作版權也是寬魚動能之一，去年與圓頂大嘉達成協議。圓頂大嘉將其名下歌手包括蔡依林「舞孃」與郭富城「對你愛不完」、梁詠琪「短髮」等專輯，含錄音著作與視聽著作等權利，授權寬魚在數位媒體New Media使用，這一批著作還包括楊采妮、吳奇隆、古巨基、楊宗緯等專輯。（編輯：張良知）1130402