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花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整
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探針卡新訂單挹注 精測3月營收2.53億、年增7%

2024/4/3 18:44
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（中央社記者張建中台北3日電）受惠探針卡新訂單挹注，測試介面廠中華精測公布3月自結合併營收新台幣2.53億元，較2月成長33.2%，較去年同期成長7%；第1季營收6.76億元，季減12.5%、較去年同期微增0.05%。

精測表示，智慧型手機高階晶片探針卡、電動車晶片測試載板，以及高速網通和傳輸介面晶片等探針卡新訂單，是推升3月營收攀高的主要動能；第1季探針卡營收比重約45.3%。

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展望未來，精測指出，自主研發高速和大電流半導體測試載板，獲國際電動車晶片客戶青睞。此外，生成式人工智慧（AI）應用快速發展，帶動資料中心及終端AI應用相關高速網通晶片、高速傳輸介面晶片、記憶體相關控制晶片及特殊應用晶片（ASIC）測試需求逐步增溫。

針對花蓮近海上午7時58分發生規模7.2地震，精測表示，工安系統正常，緊急應變小組依精密設備及生產品質規範，進行設備調校、確保產品品質並逐步復工，營運財務無重大損失影響。（編輯：張良知）1130403

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