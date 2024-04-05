花蓮地震面板摔成蜘蛛網 3C通路商：電視銷量增3倍
2024/4/5 14:17
（中央社記者潘智義台北5日電）花蓮強震全台有感，不少民眾家中電視在劇烈搖晃中摔落，尤其又以非壁掛式電視用戶損失最慘重。3C通路商全國電子今天表示，地震後兩天，電視、液晶螢幕銷量較去年同一時間成長約2至3倍。
花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2地震，各地陸續傳出災情。
全國電子指出，購買新電視或螢幕的消費者，通常也加購壁掛架保護電視，避免面板再遇地震摔成蜘蛛網。
燦坤說明，這次地震幾乎對全台各地皆有影響，因為現在家庭使用50吋以上電視相當普及，這波地震已超過非壁掛式電視可承載的搖擺幅度，導致非使用壁掛方式的電視受損率嚴重，特別是都會區以及高樓層的用戶。
地震後，燦坤指出，全台各地門市的電視跟螢幕詢問度明顯提高，這兩天電視的買氣大幅攀升，電視改用壁掛的需求增加顯著。
螢幕的部分，燦坤指出，除了許多家用螢幕被摔壞，另外像是部分辦公室是以輕鋼架為主體，因為不是固定式的壁架，地震也造成電視摔壞的情形。（編輯：楊凱翔）1130405
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