台股漲80.1點
2024/4/8 13:44
（中央社台北8日電）台北股市今天開高走高，收盤漲80.1點，為20417.7點，漲幅0.39%，成交金額新台幣4006.32億元。
加權指數開盤為20395.05點，盤中最高20487.83點，最低20379.83點；不含金融股指數17888.65點，漲59點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.18%、食品股漲0.1%、塑化股漲0.43%、紡織股跌0.16%、機電股漲0.23%、造紙股漲1.11%、營建股漲2.33%、金融股漲0.94%。
委買張數2205萬5761張，委賣張數1167萬5882張，成交張數773萬8130張。
收盤時上漲573家，下跌367家，持平89家。
成交量前5名個股為元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、緯創、鴻海、元大滬深300正2。
漲幅前5名個股為華榮、聯上發、沛爾生醫-創、國建、第一銅。
跌幅前5名個股為光麗-KY、康控-KY、立積、台耀、美吾華。1130408
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