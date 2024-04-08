AI晶片測試強勁 京元電、穎崴3月營收走高

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體封測和測試介面廠陸續公布3月合併營收，晶圓測試廠京元電3月營收新台幣28.96億元，是2023年1月以來高點；受惠人工智慧（AI）晶片封測拉貨力道，測試介面廠穎崴3月營收3.93億元，創2023年2月以來新高。

京元電3月營收28.96億元，月增15.34%，較去年同期成長7.17%；累計第1季營收82.15億元，次於2022年第1季，為歷史同期次高。

展望今年營運，京元電表示，今年看好AI和高效能運算（HPC）晶片測試需求增加，預期下半年可明顯受惠晶片大廠測試需求，今年營運目標逐季成長。

法人指出，京元電持續受惠美系AI晶片大廠繪圖處理器（GPU）晶圓測試需求，下半年網通大廠AI特殊應用晶片（ASIC）測試量看增，預估今年AI相關業績占比可提升至10%。

穎崴3月營收3.93億元，月增25.84%，較去年同期大增50.04%。穎崴指出，主要受惠AI、HPC應用及手機客戶市場急單需求；累計第1季營收10.73億元，創歷史同期新高，也是歷史單季第3高。

穎崴去年AI營收占整體營收比重超過4成，預估今年持續增加，今年北美市場客戶營收占比可超過7成。（編輯：張良知）1130408