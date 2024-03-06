穎崴AI業績比重看增 北美客戶占比估逾7成

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）測試介面廠穎崴今天表示，人工智慧（AI）晶片功能升級、高階伺服器及高速網路擴大需求帶動，預期今年北美市場客戶營收占比可超過7成，去年AI營收占整體營收比重超過4成，預估今年持續攀升。

穎崴今天也公布去年財報，累計每股稅後純益新台幣13.52元，董事會通過擬配發現金股利每股11元，現金配發率約81.4%，穎崴規劃6月21日股東會。

展望今年營運，穎崴引述數據指出，今年主要雲端服務業者（CSP）對高階AI伺服器需求量合計將超過6成，北美雲端資料中心廠商訂單提升，帶動AI伺服器今年出貨成長率及占比達到雙位數百分比。

去年AI營收占穎崴整體營收比重超過4成，穎崴指出，今年AI晶片性能升級、高階伺服器及高速網路需求擴大、以及消費電子復甦可期，預期今年AI營收占比將持續攀升，今年北美客戶營收占比可超過7成，今年營運成長目標可期。

穎崴今天董事會也通過去年第4季和全年財報，去年第4季合併營收6.73億元，季減31.61%，較2022年同期減少60.62%，去年第4季稅後淨利5800萬元，季減54.33%，較2022年同期下滑85.64%，去年第4季每股稅後純益1.68元。

穎崴去年合併營收36.82億元，年減28.12%，去年合併毛利率37%，年減8個百分點，營業利益率15%，年減11個百分點，去年稅後獲利4.64億元，累計每股稅後純益13.52元，穎崴擬配發現金股利每股11元。

穎崴今天也公布今年2月自結合併營收3.12億元，月減15.06%，較去年同期減少2.46%；累計今年前2月合併營收6.8億元，年減8.87%。

穎崴指出，2月營收月減主要是農曆春節假期工作天數減少，且去年同期基期較高，不過受惠AI、手機客戶下單，營收仍站上歷年同期次高。（編輯：林興盟）1130306