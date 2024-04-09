研調：面板業2024年從谷底向上 營收年增約1成

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（中央社記者潘智義台北9日電）研調機構群智諮詢預估，面板產業2024年將可望從衰退轉為成長，全球面板廠營收將年增約11%。

群智諮詢說明，2023年全球大環境動盪，地緣政治及通膨抑制多數地區的消費電子市場復甦，內需不振造成顯示面板產業營收仍陷谷底。

群智諮詢調查，2023年全球顯示面板營收約934.6億美元，較2022年衰退7.6%；但2024年顯示產業可望走出底部，邁向成長。

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單以電視面板來看，群智諮詢表示，2022年電視面板面臨高庫存壓力，整體市場需求不足；2023年全球電視面板出貨量下滑11%，但營收年增6%，主因面板廠採取控產策略，在轉虧為盈的目標下，面板廠積極拉抬面板價格，帶動液晶電視面板全年營收年增約10%。

群智諮詢評估，2023年大尺寸液晶面板產線總產能利用率約79%，較疫情前平均降低約10個百分點；預期面板廠調控產能策略延續至2024年，隨著電視終端需求穩定，2024年電視面板的營收將可望兩位數成長。（編輯：張良知）1130409