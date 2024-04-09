台泥3月營收136億創新高 估地震影響4月營收7.5億

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（中央社記者賴言曦台北9日電）台泥3月營收新台幣136億元創單月新高，月增184%，年增16%，主要受惠海外土耳其、葡萄牙水泥廠的業績挹注。花蓮地震災損評估部分，台泥說明，預估4月合併營收減少約7.5億元，合併營業毛利約減少2.5億元。

台泥今年前3月累計合併營收257億元，年減2.56%，不過在積極布局歐洲低碳水泥市場下，台泥轉投資的土耳其資產合資公司、葡萄牙Cimpor水泥公司3月起開始貢獻營收，3月共挹注台泥營收46億元；法人預估，土、葡投資預估將持續助攻台泥營收，並可望填補震災導致的損失。

至於花蓮強震後的災損處置，台泥今天晚間透過重訊說明，為維持公司順利運轉，修繕受損設備預估支出約8億元，其中約5億元帳列資本支出、約3億元為當期費用，保險理賠收入預估約2.2億元。

營運方面，台泥說明，和平水泥廠2號窯及和平電力2號機組，仍依原定計畫進行例行歲修1個月；和平水泥廠1號窯預計4月26日點火營運；和平電力1號機組預計4月14日併網發電。

和平港則已啟動備援設施，運送水泥及煤，碼頭預計5月初可滿足日常營運所需。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130409