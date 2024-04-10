世界鋼鐵協會估下半年需求轉強 鋼鐵需求年增1.7%

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（中央社記者賴言曦台北10日電）世界鋼鐵協會（worldsteel）發布短期需求預測（SRO）報告指出，今年高利率環境將逐漸退場，全球製造業動能加溫，預期下半年起鋼鐵需求力道逐漸轉強，鋼鐵業步上穩健復甦軌道，整體需求將較2023年增加3010萬噸，年增1.7%。

世界鋼鐵協會9日於倫敦發布短期需求預測報告，報告指出，2023年雖然面臨高利率環境、黏滯性通膨及製造業需求遲緩等問題，但全球經濟在美國帶領下展現韌性，中國以外地區鋼鐵需求保持年增1.3%的成長。

世界鋼鐵協會分析，2024年預估高利率環境將退場，觀察製造業已展現復甦態勢，鋼鐵需求穩健回升，中國以外地區的鋼鐵需求可望維持穩健，歐美地區建築業將隨利率降低而復甦，汽車、家電業需求也將轉強。

中國今年3月起製造業復甦契機乍現，國家統計局發布的3月製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，是近1年半內首次站上榮枯線，預估2024年家電、機械、金屬加工、汽車等需求都將復甦，填補建築需求缺口，今年中國整體用鋼需求可望持平。

另外，日韓等地區可望受益於汽車業復甦，印度、東南亞需求則隨出口業好轉而維持強勁，將繼續扮演成長引擎；整體而言，預估2024年全球鋼鐵需求1793.1百萬噸，年增1.7%，較2023年增加約3010萬噸。

世界鋼鐵協會也提到，各國通膨降速放緩，中國景氣復甦情況及地緣性政治因素隱憂，仍是影響全球鋼鐵後市的不確定因素。

展望2025年，世界鋼鐵協會預估，隨著全球經濟穩定發展，鋼鐵業仍將持續保持成長動能，預測2025年全球鋼鐵需求為1815.2百萬噸，較2024年再成長2210萬噸，年增1.2%，持續展現全球鋼市正向成長動能。（編輯：張均懋、郭無患）1130410