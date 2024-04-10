台股收跌32.67點
2024/4/10 13:47
（中央社台北10日電）台北股市今天開低震盪走低，收盤跌32.67點，為20763.53點，跌幅0.16%，成交金額新台幣4253.49億元。
加權指數開盤為20789.42點，盤中最高20883.69點，最低20763.53點；不含金融股指數18212.95點，跌24.33點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.7%、食品股跌0.08%、塑化股漲0.49%、紡織股漲0.71%、機電股跌0.25%、造紙股漲0.46%、營建股漲1.2%、金融股跌0.36%。
委買張數2257萬2054張，委賣張數1300萬4445張，成交張數865萬1297張。
收盤時上漲544家，下跌389家，持平96家。
成交量前5名個股為矽統、元大台灣價值高息、大亞、中工、亞力。
漲幅前5名個股為晟銘電、大將、銘異、文曄、亞航。
跌幅前5名個股為傳奇、迎廣、士電、台光電、晨訊科-DR。1130410
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