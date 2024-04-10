新車到港穩健 和泰車和汎德永業首季營收攀高峰

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車廠陸續公布3月營收，和泰車今天下午公布3月自結合併營收新台幣244.26億元，創同期次高，第1季營收693.23億元，寫同期新高。汎德永業第1季合併營收134.69億元，年增10.93%，創同期新高。

和泰車3月營收約244.26億元，月增37.59%，較去年同期下滑6.8%，創歷史同期次高，累計今年第1季營收693.23億元，年增4.54%，寫歷史同期新高。

和泰車日前表示，市場景氣持穩，加上進口車來車量持續穩健，預估4月台灣新車掛牌數約3.7萬輛，較去年同期3.8萬輛下滑約3%。

展望第2季，和泰車預估，4月是傳統淡季，5月開始各品牌車廠加大促銷活動，預期來客數和訂單動能大約5月至6月逐步回溫。

汎德永業3月合併營收48.98億元，大幅月增119.95%，較去年同期成長3.99%，創同期新高；累計第1季合併營收134.69億元，年增10.93%，也站上歷年同期新高。

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汎德永業表示，保時捷（Porsche）新車第1季到港順利，高單價跑車車系和熱門休旅車款大量交車，累積待交訂單加速消化，保時捷新車銷售較去年同期雙位數百分比成長，加上原廠認證中古車業務銷售強勁，帶動第1季營收衝高。

展望第2季，汎德永業指出，目前BMW收單依舊強勁，累積待交訂單數量仍多，不過受到紅海危機影響船運時程，部分新車到港遞延，按照目前船運排程來看，預期第2季BMW到港數量可望恢復正常水準，熱銷款新車X1、iX1、X2、iX2大量到港後，業績更將逐步發酵，4月起X2、iX2新車能正式抵港交車。（編輯：楊蘭軒）1130410