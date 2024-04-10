更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震16死3失聯 砂卡礑步道1家5口遺體全尋獲移出
首頁 / 產經

中鋼獲永續發展優勝企業獎 與國際鋼鐵廠齊名

2024/4/10 17:43（4/10 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界鋼鐵協會在台灣時間9日晚間公布2024「永續發展優勝企業」會員企業名單，中鋼再次脫穎而出，列為國際級先進永續鋼廠。圖為中鋼董事長翁朝棟持世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」證書留影。（中鋼提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月10日
世界鋼鐵協會在台灣時間9日晚間公布2024「永續發展優勝企業」會員企業名單，中鋼再次脫穎而出，列為國際級先進永續鋼廠。圖為中鋼董事長翁朝棟持世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」證書留影。（中鋼提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄10日電）世界鋼鐵協會在台灣時間9日晚間公布2024「永續發展優勝企業」的11家會員企業名單，中鋼繼2019年首次得獎後再次脫穎而出，與同得獎項的韓國、日本、印度等亞洲鋼廠齊名，列為國際級先進永續鋼廠。

中鋼發布新聞稿表示，世界鋼鐵協會（World Steel Association, worldsteel）為肯定全球鋼鐵企業於經濟、環境、社會等ESG面向創造及帶動永續發展價值，在台灣時間9日晚間發布獲選2024「永續發展優勝企業」的11家會員企業名單。

中鋼繼2019年首次得獎後再次脫穎而出，榮獲worldsteel授予此項最高榮譽獎項，顯示中鋼多年來推動ESG工作的優異成果獲得國際具公信力組織的極大讚賞及肯定，並與同得殊榮的韓國POSCO、日本JFE、印度Tata鋼鐵等亞洲鋼廠齊名，列為國際級的先進永續鋼廠。

中鋼說明，世界鋼鐵協會由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會和鋼鐵研究機構等上百名會員所組成，為規模最大、最活躍的產業協會之一，不僅在全球鋼鐵產業中發揮領導作用。該獎項是藉此鼓勵全球鋼鐵業彼此砥礪精進，在永續發展領域和鋼鐵事業經營中不斷突破與成長。

中鋼表示，隨著碳有價時代的來臨，中鋼早於2006年依據國際標準ISO14064溫室氣體盤查作業執行組織型碳盤查，除了定期揭露經公正第三方查證之碳盤查資訊外，也持續精進降低碳排技術，使國內下游客戶可就近採購高品質且低碳排的鋼品。

中鋼更成立碳管理輔導團隊，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，去年共協助22家業者輔導，創造節電潛力達868萬度／年，總減碳潛力達4443公噸／年。

此外，中鋼在既有產品成本計算系統下，再建置產品排碳強度系統，該系統不但能自動計算個別產品訂單的最低排碳產製路徑，也利於客戶詢單或下單時掌握每批鋼品訂單的碳排強度。

中鋼去年運用自身減碳技術，搭配碳權抵減碳排方式產出首批150噸符合碳中和宣告的線材產品，交付下游客戶加工成六角螺絲。（編輯：黃世雅）1130410

#中鋼
#世界鋼鐵協會
#世界鋼鐵協會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86