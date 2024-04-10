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和碩筆電新品出貨挹注 3月營收月增12.75%

2024/4/10 18:01
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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠和碩受惠於筆電新品開始出貨，今天公布3月合併營收新台幣747.51億元，月增12.75%，年減26.19%；第1季累計營收2504.01億元，季減26.82%，年減21.29%。

和碩3月筆記型電腦出貨65萬台，高於2月出貨35萬至40萬台。此外，和碩去年第1季因有iPhone 15部分機種「轉單」貢獻，基期相對較高，造成3月及第1季營收年減逾2成。

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和碩共同執行長鄧國彥3月在法人說明會指出，筆電等資訊產品今年第2季有新產品推出，會比第1季成長。消費性電子與通訊產品下半年都有新機準備亮相，可望大幅成長，尤其通訊產品下半年相較上半年應該會倍數成長。

和碩共同執行長鄭光志透露，和碩人工智慧（AI）伺服器同時發展數個北美客戶，從2月開始少量出貨，主要出貨形式為伺服器組裝與測試（L10），根據客戶需求，也有能力出貨伺服器整機系統（L11）。（編輯：張良知）1130410

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