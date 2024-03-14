和碩AI伺服器打進北美 車電今年營收看增兩位數

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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠和碩今天舉辦法人說明會指出，人工智慧（AI）伺服器同時發展數個北美客戶，2月開始少量出貨，出貨形式為組裝與測試（L10）；車用電子營收今年將成長兩位數，仍維持2025年占整體營收10%的目標。

談到海外產能布局，和碩共同執行長鄧國彥指出，今年資本支出規劃5億美元（約新台幣157.6億元），相較去年3億至3.5億美元增加不少，會根據客戶需求，用於建廠及設備投資。馬來西亞廠將於明年量產，主要製造消費性電子產品；印度廠除了特定客戶機種之外，也在擴充新廠房。

針對3大產品線今年展望，鄧國彥表示，資訊產品第1季進入淡季，營收可能季減個位數，第2季將有新產品推出，會比第1季成長。下半年受惠於搭載人工智慧的個人電腦（AI PC）和更多新產品推出，將明顯優於上半年，希望全年表現能與去年持平。

他說，消費性電子與通訊產品下半年都有新機準備推出，可望大幅成長，尤其通訊產品下半年相較上半年應該會倍數成長。

和碩共同執行長鄭光志指出，去年經歷庫存調整與景氣低迷的一年，和碩努力穩定業務與控制成本，預計今年下半年隨著景氣回溫、傳統旺季到來及新產品推出，會有不錯的下半年。

鄭光志說，AI伺服器有很大的成長爆發性，和碩投入AI軟體演算法，研究如何運用在智慧製造與智慧工廠，不只是內部需要，甚至希望把相關成果轉換為另一種生意模式，來服務外部客戶。

鄭光志透露，和碩AI伺服器從2月開始少量出貨，目前出貨形式是伺服器組裝與測試（L10），根據客戶需求，也有能力出貨伺服器整機系統（L11）。

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針對車用電子布局，鄭光志表示，去年車用營收占比中個位數（約4%至6%），仍維持2025年占比達到10%的目標，看好今年車用營收成長兩位數。除了現有產品之外，和碩也持續投資零部件、模組及模塊技術研發，希望短期內能看到更好結果。

鄭光志強調，汽車產業產值至少2兆美元（約新台幣63兆元）起跳，遠大於電腦產值約3000億至4000億美元、半導體產值約5000億至6000億美元，「這個市場好好做，大家都可以找到自己的天地」，尤其台灣廠商刻苦耐勞，競爭力應該會比原本汽車產業的供應商強很多，只不過要得到終端車廠品牌的信任，還需要一點時間。（編輯：楊凱翔）1130314