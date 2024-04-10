風電3-2期6家開發商遞件 經部擬6月上旬前決標

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（中央社記者曾智怡台北10日電）近期離岸風電市場雜音頻傳，區塊開發3-2期選商遞件傍晚截止，投標狀況備受關注，最後共6家國內外開發商、8案遞件，獲選風場總容量上限為3.6GW，經濟部能源署預計6月上旬前決標。

區塊開發風場投標的資格是要先通過環評初審，扣除日前已宣布不參與3-2期的伊比德羅拉、台亞風能，約6至8家有意競逐3-2期選商。

投標期限在今天傍晚5時，能源署透過新聞稿宣布，共6個開發團隊、8個風場親送申請案，分別來自台灣本土、歐洲、美洲等地開發業者。

據掌握，哥本哈根基礎建設基金（CIP）、德能英華威集團、富崴能源（森威集團）、科理歐永續能源（Corio Generation）、風睿能源（SRE）、沃旭能源皆有遞件。

值得注意的是，沃旭能源在3-1期最後關頭緊急喊卡、並未投標，這次重回戰場。

沃旭能源表示，經過反覆審慎評估所有開發中的離岸風場專案，在今天提交具有技術及商業可行性的競標文件，將以推進風場完工商轉為最終目標繼續努力。

新加坡韋能能源先前宣布角逐3-2期，投標資料皆已備妥，但業者表示，考量大環境和專案可行性，總部指示不參與3-2期，會持續評估後續離岸風電條件。

能源署官員指出，各家送件完成後，能源署將在1週內進行預審，看有無補件需要，確定後便會進入履約能力審查，包含財務、技術能力與產業關聯審查，預計5月下旬、6月上旬決標，得標者須在年底前繳交至少50%履約保證金後簽署行政契約。

由於多家開發商場址重疊，估最後得標家數低於5家。官員透露，若3-2期剩餘容量達500MW以上，下半年將擇期招標，否則併同3-3期再釋出。

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區塊開發3-2期併網年份為2028年、2029年，最多釋出3.6GW，由股東相同的申請人以不同風場包裹提出單一申請案，並依優先順序給予不同容量上限，最大獲配容量900MW，700MW次之，其餘為500MW；若欲取得額外100MW，開發商於選商階段檢附與2家以上集團簽訂的購電合作意向書（LOI）證明。

產業關聯方案項目與數量改由開發商自選的自助餐模式，共有24項，及格分數為70分，總分120分。（編輯：張若瑤）1130410