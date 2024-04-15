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精誠集團布局第三方支付 拚下半年上線營運

2024/4/15 17:27
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（中央社記者吳家豪台北15日電）資訊服務商精誠集團子公司精誠金融科技今天宣布，已完成第三方支付系統的開發與測試，並於日前取得第三方支付能量登錄資格，將與信託、收單等合作銀行進行簽約與串接，預計下半年第三方支付業務即可上線營運，正式進入金流代收付市場。

精誠金融科技總經理黃華勇透過新聞稿表示，第三方支付服務啟動後，代表精誠金融科技的數位金流3支箭正式到位。數位金流3支箭的第1支箭是數位型序號遊戲點數卡，提供客戶於線上遊戲或虛擬產品進行點數交換、轉贈與轉售的服務；第2支箭是自行開發的電子發票加值平台系統，可協助企業串接POS（端點銷售系統）。

黃華勇說，第三方支付服務展開後，數位金流業務占營收比率可望逐年成長，預估3年後數位金流3大產品線將可占精誠金融科技約50%的營收。

精誠金融科技成立於2000年，目前員工約170人，其中技術團隊占6成，掌握刷卡機相關技術，客戶包括近20家金融機構以及百貨、超商、加油站等通路，也提供各種金融科技系統客製化開發服務。（編輯：楊蘭軒）1130415

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