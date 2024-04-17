聯卡中心：無辦理抽獎活動要求匯款 籲民眾慎防詐騙

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（中央社記者羅元駿台北17日電）5月報稅季將至，聯卡中心今天指出，民眾應注意詐騙訊息，維護自身權益。並強調聯卡中心並無設立LINE官方帳號、辦理抽獎活動、要求民眾匯款等直接往來業務，請大眾慎防詐騙。

聯卡中心為信用卡國內清算及授權轉接中心，推動建置共用業務平台提供國內信用卡發卡機構參加使用，包含以信用卡繳納稅款，透過電話語音或是網際網路取得授權碼方式繳納稅款。

聯卡中心發布新聞稿指出，提醒民眾務必對可疑網站、簡訊或電子郵件提高警覺，若收到來路不明的簡訊或電子郵件通知，切勿開啟連結或輸入個人基本資料及信用卡相關資訊。

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聯卡中心另提到，近日民眾反映收到活動中獎通知，並邀加入以「簽帳卡處理中心」為名義的LINE官方帳號，要求民眾匯款。聯卡中心澄清，並無辦理抽獎活動、設立LINE官方帳號、或直接與民眾有相關業務往來，亦不會以電子郵件、簡訊或其他形式通知民眾辦理匯款或給付資金情事，請民眾多加留意，避免遭詐騙。

聯卡中心提醒，民眾對各種疑似詐騙訊息的簡訊或電子郵件，如有疑慮可撥打「165反詐騙諮詢專線」，以免受騙上當。（編輯：潘羿菁）1130417