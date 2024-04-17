星展估聯準會今年降息2碼 看好黃金多頭表現

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（中央社記者羅元駿台北17日電）星展銀行（台灣）今天舉行2024年第2季投資展望，認為今年美國聯準會（Fed）將在第3季降1碼（0.25個百分點）、第4季同降1碼，並指出地緣政治與降息預期，看好黃金多頭表現。

星展財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，考量美國通膨黏性、就業市場韌性和強勁的消費動能，進一步支撐美國經濟軟著陸目標，星展估Fed今年共降息2次共2碼，並以「漲勢擴大」為第2季投資展望標題。

陳昱嘉指出，預估Fed今年降息2次、共2碼，2025年在每季各降息1碼；目前美國利率仍高，且歐洲央行若提早降息，壓抑歐元表現，星展認為今年第2季美元指數將維持高檔震盪格局，待第3季市場開始反應降息預期後，美元指數才可能轉弱。

陳昱嘉補充，Fed若維持高利率，美國政府利息支出會持續增加，對國家財政結構不利，市場認為Fed漸進式降息勢在必行。

陳昱嘉說明，漸進式降息有利於債市和股市表現，美國股市部分，除了去年領漲的科技股，今年漲勢擴大至人口逐漸老齡化趨勢的醫療保健類股，和因油價上漲帶動能源類股的補漲行情。

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至於科技股是否在泡沫邊緣，陳昱嘉以2000年網路泡沫數據比較，指出雖然目前科技股的價格較高，但企業獲利前瞻每股盈餘（EPS）創新高；另科技類股維持雙位數強勁成長、持續買回庫藏股，都顯示企業獲利、股價有撐。

陳昱嘉提到，近期地緣政治風險上升，以及今年美國總統大選，都為市場增添不確定性，加上中國、俄羅斯、卡達、新加坡等國央行大量購買黃金作為儲備。陳昱嘉認為，黃金作為分散風險工具，目前黃金需求高，另受惠降息影響，金價可望延續多頭表現。（編輯：張均懋）1130417