鴻海富智捷ADAS方案 切入商用車

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海集團旗下富智捷（MobileDrive）今天表示，先進駕駛輔助系統（ADAS）方案，已打進一般乘用車並量產外，結合人工智慧（AI）與自研的視覺與雷達多重感知融合技術，進一步拓展至商用車領域。

富智捷今天透過新聞稿指出，商用車ADAS方案已獲國際客戶車款導入，相關技術利用AI核心，能識別車道線、行人、車種及交通標誌等物件，並透過先進演算法，根據碰撞風險和車速即時調節煞車力道。

富智捷以為重型卡車設計的ADAS解決方案為例，感知融合動態補償演算法技術能解決重卡在不同場景的感知應用難題，自適應載重偵測系統能即時監測車輛動態和估測載重，控制煞車與轉向等次系統。

富智捷指出，其他智慧安全功能例如速度限制輔助系統（ISA）、駕駛疲勞檢測系統（DMS）、側方盲區警示系統（BSIS）、前方盲區警示系統（MOIS），符合歐盟通用安全法規（GSR），將在下半年導入客戶新推車款。

富智捷原是鴻海旗下子公司富智康（FIH Mobile）車用部門，2021年正式成為富智康與Stellantis各持股50%的合資公司，開發車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台。（編輯：楊凱翔）1130417