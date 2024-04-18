都更題材點火營建股 法人：後市觀察基本面

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（中央社記者賴言曦台北18日電）內政部長林右昌日前表示，計畫3個月內提出都更條例修法草案，牽動多檔營建股亮燈漲停，鋼鐵類股也同步喊衝。法人分析，都更題材短線推動營建相關族群表現，後市回歸基本面，觀察個股業績是否能提供支撐。

花蓮強震過後，都更話題熱絡，今天營建族群由日勝生率先表態，隨後大將、太設、太子、中工、新建、冠德、京城、聯上發、華固、欣陸、工信、鄉林、長虹走強，終場上市營建股共14檔亮燈漲停。

買氣熱潮也蔓延到上櫃營建族群，包含森寶、富宇、力麒至終場也亮燈漲停。

在都更題材激勵下，鋼鐵類股同步聚人氣，海光早盤鎖上漲停至收盤，中鋼構、中鴻、威致收盤都漲逾5%。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，花蓮強震過後，無論地方或中央政府都對都更議題提出進一步的政策，加上營建股普遍基期低，資金對都更題材抱有期待，在話題帶動下推動族群買氣。

黃文清指出，由於都更案需要長時間耕耘，後續需觀察哪些企業能端出實際業績，個股將反映基本面的狀況。（編輯：郭無患、張均懋）1130418