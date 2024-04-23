AI浪潮推升晶片需求 經部估工業生產指數逐季成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北23日電）AI浪潮推升晶片和伺服器需求，拉抬首季製造業生產指數翻紅，年增6.16%，其中首季積體電路業生產指數達96.5，創歷年同季次高，年增13.46%，結束連續5季負成長。經濟部分析，看好AI趨勢持續挹注整體工業生產表現，逐季成長機率高。

經濟部今天公布3月工業生產指數92.76，年增3.99%，3月製造業生產指數為92.49，年增4.01%；累計首季工業和製造業皆結束連續6季負成長，其中製造業生產指數為87.21，年增6.16%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，人工智慧（AI）浪潮持續，帶動相關晶片、伺服器等需求成長，反映在製造業生產指數上，首季電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業的增幅皆達雙位數，分別年增11.12%、17.69%。

進一步觀察資訊電子產業，在IC設計、印刷電路板、主機板、DRAM等產品增產帶動下，3月電子零組件業生產指數92.52，年增13.27%，連3紅。其中占比最大的積體電路業首季生產指數達96.5，為歷年同季次高表現，年增13.46%，結束連續5季負成長。

同樣受惠AI浪潮，伺服器需求增加，加上手機鏡頭訂單增加，3月電腦電子產品及光學製品業生產指數達132，創歷年單月新高紀錄，年增15.15%，為連續9個月正成長。

傳統產業方面，由於全球經濟復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，3月機械設備、化學材料及肥料、基本金屬和汽車及其零件業皆衰退，年減幅度介於5.6%至9.87%。

黃偉傑指出，若以單季觀察，化學材料、塑膠製品的減幅縮小至個位數，分別年減3.28%、7.1%，基本金屬則呈現持平、年增0.01%，結束連續8季度負成長；與去年單季雙位數衰退幅度相比，顯示出傳統產業「慢慢爬升」，不過成長力道仍須視終端需求回升速度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望未來，黃偉傑指出，AI浪潮推升半導體、資通訊產品需求，為支撐工業生產成長的主力，預估4月製造業生產指數為84.45至88.45，年增11.1%至16.4%，逐季成長機率高。

由於工業生產受出口表現影響，黃偉傑表示，國際經濟情勢雖呈現正向，但回升速度並未如預期快速，加上地緣政治等不確定因素，以及美國近日發布的消費者物價指數（CPI）未有降溫趨勢，可能引發通膨再起的擔憂，最終將影響終端需求回升速度，傳統產業回升速度也會遭壓抑。（編輯：楊凱翔）1130423