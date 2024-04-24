房屋稅5月開徵近945萬件 3因素挹注稅額衝911億新高

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（中央社記者張璦台北24日電）113年期房屋稅5月1日開徵，繳納期限至5月31日，全國開徵944.65萬件、年增約1.66%，稅額新台幣911.17億元、成長4.74%，續創新高。稅額成長主因為新建房屋增加、新北與澎湖囤房稅上路，以及雙北、高雄、台中、苗栗調高轄內房屋現值（稅基）。

財政部今天舉辦房屋稅開徵記者會，113年期房屋稅是徵收去年7月1日至今年6月30日的房屋稅款，台北市稅捐稽徵處處長倪永祖在會中表示，這一期房屋稅是「囤房稅1.0」（各縣市自行決定是否施行）的最後一期，採全國歸戶、全台22縣市都必須實施的「囤房稅2.0」，是明年5月正式開徵。

他提醒，各地方稅稽徵機關將陸續寄送113年期房屋稅繳款書，繳納期限至5月31日止，逾期繳納者，每逾3天加徵滯納金1%，最高加徵10%，民眾可利用金融機構、便利商店臨櫃，或信用卡、轉帳等多元管道如期繳納。

倪永祖指出，經統計，全國房屋稅開徵件數總計944.65萬件，稅額911.17億元。件數增加15.47萬件、成長比率1.66%；稅額增加41.2億元、成長比率4.74%。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與112年期比較，件數增加最多為桃園市，增加2.48萬件、成長比率2.52%，其中以桃園區增加較多；次多為新北市，增加2.46萬件、成長比率1.37%，以淡水區增加較多；台中市居第3，成長2.36萬件、成長比率2.01%，以北屯區增加較多。

倪永祖進一步表示，新北市及澎湖縣2個縣市，分別自112年7月1日及9月1日起，針對非自住住家用房屋採差別稅率、也就是實施「囤房稅1.0」，合計受影響約有7.49萬件，稅額增加約4.44億元，其中新北影響7.46萬件、稅額增加逾4.4億元。

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若以使用類別區分，倪永祖指出，全國自住用房屋件數721.51萬件、稅額約337.35億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為76.38%、37.02%；非自住住家用房屋件數74.76萬件、稅額92.56億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為7.91%、10.16%。

同時，公益出租使用房屋件數約15萬件、稅額約4.66億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為1.59%、0.51%；人民團體等非住家非營業用、營業用及私人醫院、診所、自由職業事務所房屋件數，合計133.38萬件、稅額476.6億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為14.12%、52.31%。（編輯：楊蘭軒）1130424