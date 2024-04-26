電子股強漲 台股盤中勁揚368點突破2萬點關卡

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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天在電子股強漲帶動下，展開強勁反彈，盤中指數大漲368點，重登2萬點大關之上，攀高至20226.29點。

至10時40分，台股加權指數上漲334.28點，達20191.7點，成交值新台幣2322億元。

台積電美國存託憑證（ADR）25日上揚2.71%，台積電今天同步走高，盤中達789元，上漲23元，市值攀高20.46兆元，貢獻大盤187點。

鴻海、聯發科、信驊、世芯-KY等權值、高價股紛紛走高，聯發科股價重登1000元大關，台股再現「15千金」。技嘉等人工智慧（AI）族群也有不錯表現，整體電子類股指數勁揚逾2%。

傳統產業股普遍上揚，航運類股指數大漲逾2%，表現最強勁，營建類股指數上漲逾1%。造紙類股指數多在平盤下震盪，表現相對弱勢。（編輯：潘羿菁）1130426