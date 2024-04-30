亞德客看好電子車用氣動元件 下半年線性滑軌出貨佳

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）亞德客-KY今天預期，電子應用氣動元件未來幾季可成長雙位數百分比，未來數年車用可續成長，產品組合改善加上出貨增加，毛利率可望逐季提升，預期第2季線性滑軌出貨較第1季增加，下半年線性滑軌出貨優於上半年。

亞德客-KY下午受邀參加外資舉行法人說明會，亞德客-KY集團副總經理曹永祥指出，今年初氣動元件產業整體景氣逐步回溫，儘管中國大陸經濟景氣有部分雜音，不過預期電子應用在今年幾季可成長雙位數百分比，優於以往3年表現，車用相關預期未來數季、甚至數年可續成長，電池和能源照明應用相對趨緩，主要是2023年基期相對高，也有部分過度投資的雜音出現。

曹永祥表示，部分電池廠商有意在今年下半年提高資本支出並擴大海外投資，這有助下半年氣動元件拉貨力道。

展望今年營運，曹永祥預期，產品組合改善加上出貨增加，毛利率可逐季提升。

對於日圓匯率大幅貶值，曹永祥指出，這不會明顯提升日系對手競爭力，主要是日系對手的氣動元件主要原物料從海外進口，成本也因日圓貶值而增加。

觀察稼動率，亞德客-KY指出，第1季氣動元件平均稼動率約100%，線性滑軌稼動率約40%至50%。

觀察庫存水位，法人表示，第1季亞德客-KY產品平均庫存天數在115天左右，維持相對健康水位。

展望今年線性滑軌業績，曹永祥預估，今年相關業績可到人民幣8億元，不採取削價競爭策略，預期下半年最快第3季，線性滑軌市場需求可望回溫，預期第2季線性滑軌出貨可較第1季增加，下半年出貨可較上半年佳。

在線性滑軌產品布局，亞德客-KY指出，目前線性滑軌年產能規模人民幣20億元，預期到2025年底前，不會再擴充線性滑軌產能，若稼動率提高至60%，線性滑軌毛利率可提升至35%至40%，稼動率若到80%，線性滑軌毛利率可到45%至50%。

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法人指出，亞德客-KY第1季線性滑軌營收約人民幣1.1億元，低於公司預期，主要是市場需求趨緩、同業價格競爭以消化庫存等因素，預期第2季線性滑軌營收目標超過人民幣2億元，今年亞德客-KY在線性滑軌的稼動率可提升至60%，提升亞德客-KY整體營業利益率。

亞德客-KY下午也公布第1季財報，單季合併營收新台幣72.05億元，創同期新高，單季毛利率47.12%，是2022年第1季以來高點，第1季代表本業的營業利益21.62億元，營益率30.01%，是7季以來次高，第1季稅後獲利18.29億元，創歷史單季次高，每股基本純益9.15元。（編輯：楊凱翔）1130430