本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電開高16元 台股早盤大漲逾280點收復月線

2024/5/3 09:15（5/3 09:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北3日電）美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示下一步升息機率低，緩和投資人憂慮，加上蘋果財報優於預期，激勵台股今天早盤上漲逾280點，最高觸及20507點，一舉收復月線約20246點。

大型權值股台積電開高16元，早盤衝上788元、漲幅超過2%，收復月線。聯發科漲逾3%，最高1050元。

人工智慧（AI）概念股廣達、緯創漲幅在1%以內，緯穎上揚超過2%。（編輯：楊蘭軒）1130503

延伸閱讀
Fed升息憂慮降 股匯同慶新台幣強彈1.3角站上32.3元聯準會利率不變 主席鮑爾表明下一步升息機率低台指期列窄基指數有前例 專家：不影響台積電期貨4月PMI走揚 中經院：製造業復甦、景氣微風中揚帆谷月涵：台股美股風險偏高 520因素有正面影響
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股失守月線 法人：留意科技股財報影響
172.30.142.37
更多編輯台推薦新聞：