台積電開高16元 台股早盤大漲逾280點收復月線
2024/5/3 09:15（5/3 09:57 更新）
（中央社記者吳家豪台北3日電）美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示下一步升息機率低，緩和投資人憂慮，加上蘋果財報優於預期，激勵台股今天早盤上漲逾280點，最高觸及20507點，一舉收復月線約20246點。
大型權值股台積電開高16元，早盤衝上788元、漲幅超過2%，收復月線。聯發科漲逾3%，最高1050元。
人工智慧（AI）概念股廣達、緯創漲幅在1%以內，緯穎上揚超過2%。（編輯：楊蘭軒）1130503
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