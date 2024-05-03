Fed升息憂慮降 股匯同慶新台幣強彈1.3角站上32.3元

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國聯準會利率決策會議落幕，利率連6凍，並淡化市場的升息憂慮，投資人鬆了一口氣，加上美股收高，激勵台灣今天上演股匯雙漲，台股強漲逾290點，新台幣兌美元同步上攻，早盤一度勁揚1.3角，最高觸及32.366元，重返32.3元價位。

美國聯準會（Fed）決議利率維持在23年高點，並緩解各界對於未來可能升息的疑慮，加上科技股領漲，美股主要指數收高。

台灣今天股匯市同步上漲，台股早盤大漲逾290點，最高站上20521點；新台幣兌美元一早以32.45元開出後，匯價直線衝高，一度升抵32.366元、勁揚1.3角。

匯銀人士表示，聯準會表態不考慮再度升息，削弱美元支撐力道，指數略為修正，且日圓跌深反彈，提振亞幣氣勢，新台幣得以展開反攻，短期應該不會再破底。

匯銀人士補充，根據聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）說法，聯準會後續決策仍取決於數據，今晚的非農數據便是重要參考指標，數據強弱將牽動市場的降息預期，以及美元走勢變化。（編輯：楊蘭軒）1130503