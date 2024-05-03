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台股漲勢收斂盤中漲逾百點 電子回神、重電休息

2024/5/3 11:01（5/3 11:10 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北3日電）蘋果財報優於預期並宣布史上規模最大庫藏股計畫，帶動電子類股回神，台股今天早盤勁揚逾290點，最高觸20521點，收復月線約20241點，盤中受到重電族群回檔，航運類股震盪翻黑影響，加權指數漲幅收斂。

至10時50分，台股加權指數達到20348.93點，上漲 126.49點，成交值新台幣2346億元；電子類股指數、金融類股指數漲幅約0.8%，營建類股指數上揚逾1%。

蘋果概念股三王今天表現強勢，晶圓代工廠台積電盤中衝上788元、漲幅逾2%，隨即面臨月線反壓，漲幅收斂至1%。鴻海傳出有望通吃輝達GB200伺服器液冷機櫃訂單，今天股價上揚超過2%，盤中最高達159元。光學鏡頭廠大立光上揚超過3%，最高2265元。

人工智慧（AI）概念股以散熱族群表現較佳，健策上漲約1.5%，雙鴻、奇鋐、緯創、勤誠盤中翻黑。

營建類股指數今天盤中觸及628.38新高，基泰飆漲停17.8元，遠雄漲逾8%，鄉林、長虹上漲超過3%。

重電族群回檔休息，亞力觸及跌停135元，士電、中興電下挫逾2%，華城逆勢上揚逾1%。（編輯：楊凱翔）1130503

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