遠亞併綜效顯現 遠傳首季稅後淨利登8年同期新高

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（中央社記者吳家豪台北3日電）遠傳電信今天召開法人說明會，受惠於合併亞太電信綜效、電信本業擴大加深獲利力道，今年第1季合併稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達新台幣88.9億元，年增11.9%，再創歷史新高。

受惠於用戶持續升級5G、手機銷售挹注、新經濟業務穩定貢獻，以及合併亞太電信綜效，遠傳今年第1季合併總營收為257.5億元，年增15.4%，創下連續14季正成長。

遠傳雖然受到合併帶來的攤銷折舊影響，但在本業獲利提升、業外貢獻等因素帶動下，第1季稅後淨利達29.2億元，年增6.1%，創下8年同期新高，每股盈餘（EPS）0.81元。遠傳第1季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標。

展望第2季，遠傳發布新聞稿表示，將加速整併亞太電信網路，並完成全台3G網路關閉、全面進入VoLTE（Voice Over LTE）時代，以提升用戶網路體驗、最大化網路投資經濟效益。

此外，遠傳將藉由合併後擴大的行動網路、固網用戶數，帶動電信服務營收成長；並透過發展智慧資通訊解決方案、擴大開發企業客戶，加深新經濟業務成長動能；另外將研發、投資並進，打造多元創新的數位加值服務。

遠傳行動通訊業務穩健成長，今年第1季總用戶數年增率達26.6%，5G月租型用戶滲透率突破39%，持續穩居業界之冠。不僅即將重回2023年底合併亞太電信前滲透率40%的水準，也帶動今年第1季行動服務營收年增18.3%，締造自2021年第2季以來連續12季正成長。

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遠傳今年第1季新經濟營收年增12%、獲利金額年增21%。在新經濟營收中，企業客戶端、個人用戶端占比分別為54%、46%；因企業客戶端數位轉型需求強勁，智慧資通訊解決方案的營收與獲利年增率分別為18%、30%，資安服務的營收與獲利年增率分別為52%和61%。

在個人用戶方面，遠傳friDay影音持續獲用戶青睞，營收與獲利年增率分別為15%和26%；手機保險與帳單代收營收與獲利年增率分別為12%和11%，挹注新經濟業務穩定成長。（編輯：張良知）1130503