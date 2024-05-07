生醫創新跨域合作平台 協助資金與技術對接

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（中央社記者何秀玲台北7日電）工研院今天表示，去年起推動「生醫創新跨域合作平台」，近期攜手中華開發資本，以智慧醫療為主軸，邀請邦睿生技董事長徐振騰、宏碁智醫董事長連加恩分享生醫創業關鍵，盼啟動資金與技術精準對接。

工研院去年攜手中華開發資本簽署戰略合作備忘錄（MOU），共同打造「生醫創新跨域合作平台」，幫助生醫新創加快商品化腳步。

中華開發資本總經理南怡君表示，具有高度專業門檻的生醫產業，在不同的階段需要不同的資金夥伴，從「天使輪（Angel round）」、A輪、B輪、C輪、公發興櫃、Pre-IPO，甚至上市櫃後需要如壽險的長期資金挹注。

平台的目的就是連結資源和力量，工研院和開發資本分別投入技術和資金，同時引入對生醫有興趣的其他產業，開發資本期待成為資金運水車，使資金成活水。

徐振騰分享創業經驗指出，台灣的生醫領域創業家大多是技術出身，會堅持將手上的技術發展到最優質化、講求精準與穩定度，但往往忽略對的市場及使用者需求。

營收躍升起點就是從技術第一思維，翻轉為傾聽市場及客戶，依據使用者需求及應用介面，創造更符合市場需求的產品與商業模式。

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連加恩表示，宏碁智醫從科技導入醫療，以人工智慧輔助醫療判讀（AI Medical），聚焦於眼、骨、心、腦等4大重要疾病，成功在台灣和海外地區拿下10張醫材許可證，智慧醫材成功導入全球8個國家或地區。

從宏碁智醫成立過程中，最重要關鍵是國際大廠引薦及策略合作，整合彼此優勢及經驗，強化市場行銷綜效，將可帶領新創公司加速成長及產品轉型升級。（編輯：張良知）1130507