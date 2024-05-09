美光與清大舉辦創新應用競賽 促進半導體人才交流

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（中央社記者張建中新竹9日電）美光（Micron）與清華大學半導體研究學院合作，共同舉辦半導體創新應用競賽，提供新台幣68萬元獎金，鼓勵大專院校學生在半導體領域探索新的概念、技術和解決方案，促進人才交流與合作，推動半導體產業發展和升級。

美光今天發布新聞稿，台灣美光董事長盧東暉表示，創新是推動世界改變的力量，培育人才是美光一直以來的使命，與清華大學合作讓競賽能夠成為半導體領域的創新舞台，給予參賽者無限發揮的機會。

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清華大學半導體研究學院副院長賴志煌說，這次參賽團隊相當多元，學生展現許多創意與想法；期望明年比賽能夠更年輕化及國際化，邀請來自世界各地的隊伍共襄盛舉，與台灣人才一同交流。

美光與清大半導體研究學院舉辦的半導體創新應用競賽吸引全台逾100名學生報名參加，經過4個月的評比，日前選出12組先進製程技術開發、元件設計開發、新世代半導體應用材料及半導體生產製造獲獎團隊。（編輯：楊凱翔）1130509