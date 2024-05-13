研調：歐盟2025年可望達成100萬座電動車充電樁

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（中央社記者潘智義台北13日電）研調機構DIGITIMES分析師江明謙今天表示，2023年歐洲以74.4萬座公共充電樁成為全球僅次於中國第2大市場，占比逾18.5%，歐盟未來兩年每年新增數達20萬座，2025年將達成100萬座目標。

江明謙透過新聞稿指出，歐盟執委會（European Commission）遵循「歐盟綠色政綱」（The European Green Deal）建議2025年歐洲道路應布建至少100萬座公共充電樁，以滿足當地電動車（EV）車主充電需求，並當作歐盟政策目標。

江明謙評估，歐盟2023年新增17.6萬座公共充電樁，未來兩年每年新增數達20萬座時，即可實現100萬座的政策目標。

他說明，2023年歐洲74.4萬座公共充電樁中，超過51%集中在荷蘭、法國及德國3個國家，對照2023年此3國電動車總銷量，占歐洲市場超過43%。電動車銷售增加帶動當地充電需求，吸引充電樁相關業者投資，以致荷、法、德成為歐洲充電樁保有量最高的3個國家。

他觀察業者分布，歐洲前10大充電營運商市占率合計僅占歐洲市場比重34%，反映充電服務市場分布較為平均；然而，當中僅3家為歐洲在地、且本業為電動車充電服務的業者，其他多為跨國公司或能源相關集團轉投資充電服務的業者。（編輯：張良知）1130513