韓虎嘯集團擴大展店步伐 目標2028年掛牌

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（中央社記者江明晏台北13日電）韓虎嘯餐飲集團（RH Group）目前在台有11家分店，創辦人張雅涵表示，看好餐飲需求下半年開始出現觸底反彈，韓式餐飲需求預計2025年起將以每年新增5至8家店的速度，穩定擴大集團版圖，目標2028年掛牌IPO。

韓虎嘯今天舉行記者會，創辦人暨執行長張雅涵受訪時表示，看好台灣韓式料理成長力道，預計2025年起將以每年新增5至8家店的速度，穩定擴大集團版圖，預計未來3年營收年複合成長率（CAGR）可達50%至80%。

「韓虎嘯」前身是「泰一格年糕火鍋」，張雅涵於2017年完成100%股權收購後，改為自創品牌「韓虎嘯」，並在7年內發展成旗下4品牌、全台共11家直營店的餐飲集團，其中除了初虎mini是以百貨商場美食街為主外，其餘地點都在百貨商場店中店。

韓虎嘯韓式餐飲集團旗下共有4個品牌家店，分別為韓虎嘯、韓虎嘯Express、初虎、初虎mini。

張雅涵預估，在既有店家規模基礎上，韓虎嘯韓式餐飲集團2024年營收可望從2023年的新台幣1.5億元，成長20%至1.8億元，主要受惠今年6月、9月將在北部開出2家大店。

張雅涵指出，目前台灣韓式料理1年市場規模約為新台幣100億元，韓國政府透過韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，韓虎嘯韓式餐飲集團看好這項趨勢，決定強化品牌力、積極展店。

張雅涵表示，新冠疫情對餐飲業衝擊是前所未見的，儘管疫情遠離後曾帶動餐飲業一波回溫潮，但自從2023年下半年國人開始出國旅遊後，台灣餐飲業期盼已久的回溫潮又開始降溫，一路冷到2024年上半年，期間更有多家餐飲業者被迫離開這個市場，不過，這樣的情況將從2024年下半年開始出現觸底反彈跡象。

順應這樣的市場發展方向，張雅涵將從2025年起加快展店腳步，預計以每年新增5至8家店的速度穩定擴張，展店會以韓虎嘯或韓虎嘯Express等客單價較高的品牌為主。

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韓虎嘯韓式餐飲集團未來也計劃IPO，張雅涵表示，時間點應該在2028年，屆時直營店會拓展至35到40間店，營收規模預估可達8億元。

此外，關於是否開放加盟，張雅涵表示，初期會朝向員工內部創業方式進行；至於針對餐飲缺工、食材水電等成本上漲議題，她指出，目前集團有120名員工，疫情期間未裁員減薪，目前因應人力需求也啟動建教合作，並彈性控管成本支出。（編輯：郭無患）1130513